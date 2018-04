Real kompletirao F4 Evrolige

Košarkaši Real Madrida kompletirali su listu učesnika F4 Evrolige.

Madriđani su dobili u četvrtom meču Panatinaikos 89:82 i sa 3:1 u pobjedama izborili su nastup na završnom turniru u Beogradu gdje ih čeka meč protiv CSKA.

Nevjerovatan meč u Madridu. Koš za koš igralo se 15 minuta, a onda je Real Madrid za posljednjih pet minuta prvog poluvremena stigao i do 16 poena prednosti.

Na startu posljednjeg perioda bilo je i 18 poena viška za Madriđane, ali su onda Singlton i Kalates počeli da sipaju u seriji. Tako su uspjeli da se primaknu na samo tri poena zaostatka, odigrali su još jednu odličnu odbranu, a Luka Dončić je iz očaja da ne istekne vrijeme za napad bacio loptu ka košu i ušla je trojka od table čime je riješeno pitanje pobjednika!

Dončić je meč završio sa 17 poena, pet asistencija i četiri skoka. Po 12 poena dodali su Rejes i Ajon, 11 uz sedam asistencija dodao je Ljulj, a deset koševa imao je Kerol.

Na drugoj strani 21 poen Singlton, po 18 Džejms i Kalates.

See you in Belgrade @RMBaloncesto 👏#F4GLORY pic.twitter.com/YLtd1cwdE3

— EuroLeague (@EuroLeague) April 27, 2018