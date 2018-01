Real pao u Malagi, važne pobjede Fenera i CSKA

Fenerbahče je u derbiju Istanbula u 19. kolu Evrolige pobijedio Anadolu Efes 89:84, CSKA slavio na parketu Panatinaikosa 75:70, dok je Real izgubio u Malagi 80:75.

Prvak Evrope je u drugoj četvrtini stekao odlučujuću prednost jer je tu dionicu dobio 22:11 i otvorio put ka 13. trijumfu u elitnom takmičenju.

Bred Vonajmejker postigao je 18, Meli Mahmutolu 16, Nikolo Meli 14, dok su po 12 dodali Jan Veseli i Marko Gudurić. U domaćem timu 29 poena uz fantastičan šut iz igre (10/11) za novajliju Daglasa, a pet trojki, ukupno 18 poena postigao je Mekolum.

CSKA je stigao do 15. pobjede u Atini 75:70.

Blistao je Rodrigez sa 21 poenom, uz veoma dobre partije Higinsa sa 14 te Hanter sa 12 koševa.

Nikos Papas postigao je 14, a Kalates i Antetokunmpo po 13 poena za PAO.

Unikaha je ostvarila važnu pobjedu protiv Reala 80:75.

Nakon tri poraza tim iz Malage je savladao Madriđane potpuno zasluženo jer je imao i dvocifrenu prednost.

. @Free_Brooks21 throws it down off the inbound pass! #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/XCXV6C4mV4

Mekalum i Vačinski ubacili su po 15, dok je Nemanja Nedović upisao 11 poena. Luka Dončić je bio najbolji u Realu sa 16 koševa.

Milano je iznenadio u Baskoniji 83:82. Iako su imali prednost tokom većeg dijela meča Italijani su u završnici spašavali pobjedu.

Teodor Džordan je u posljednjoj sekundi pogodio za dva i donio trijumf Milanu.

My Game 💪🏽@J__Theo25 takes the ball ALL THE WAY for the win 👏🏽#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/mdxPd72BR3

— EuroLeague (@EuroLeague) January 19, 2018