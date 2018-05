Real savladao CSKA, za trofej protiv Fenera

Košarkaši Real Madrida plasirali su se u finale Evrolige pobjedom nad CSKA 92:83.

Madriđani su boljom igrom u drugom poluvremenu izborili meč za trofej protiv Fenerbahčea.

CSKA je u prvoj četvrtini igrao odlično u oba smjera, dok je Real imao mnogo problema da pronađe put do koša. Vidjelo se to i po rezultatu, konstantno vođstvo Moskovljana i nakon trojke Klajburna +10 – 30:20.

Ipak Real je već u drugoj dionici našao recept za povratak, za dva minuta je istopio zaostatak i onda do velikog odmora stigao do minimalne prednosti 47:46.

Mnogo bolji Madriđani bili su u nastavku. Konstantno su kontrolisali ritam i čak uspjeli tokom posljednjeg perioda da odu na 12 razlike. Ipak CSKA je uzvratio preko Klajburna, vratio se na samo -3, međutim u posljednja tri minuta ruski sastav je uništio ofanzivni skok rivala. Koji je zahvaljujući drugom ili čak trećem napadu osigurao pobjedu i finale.

Pobednički sastav su sa po 16 poena predvodili Luka Dončić i Serhio Ljulj, dok su po 12 poena dodali Gustavo Ajon (11 skokova) i Trej Tompkins.

U poraženom sastavu 20 poena De Koloa, po 16 su dodali Klajburn i Hajns (devet skokova), dok je dvocifren sa 15 poena bio i Kori Higins.

Zanimljivo da će Real u nedjelju igrati za desetu titulu baš kao i trener rivala Željko Obradović.

.@RMBaloncesto are heading to the Final!#F4GLORY pic.twitter.com/r9Qt0aRtUR

— EuroLeague (@EuroLeague) May 18, 2018