Rimac: Težak poraz za nas, poljuljali smo komotnu situaciju na tabeli

Trener košarkaša Cedevita Olimpije Slaven Rimac razočaran je porazom od Mornara u 16. kolu ABA lige, istakavši da njegovi izabranici nisu imali potrebnu energiju za pozitivan rezultat.

Slovenački tim je u Stožicama poražen 91:90 nakon produžetka i tako ugrozio plasman u plej-of.

“Bez obzira na to što smo napravili neke gluposti na kraju, kada nismo pravili pametne faulove da im ne dozvolimo da ubace trojku, mislim da je bilo premalo energije protiv jedne takve ekipe kakva je Mornar, na utakmici koja nam toliko znači. Jednostavno, opet se pokazalo da smo u tim svojim ego razmišljanjima”, porečo je svoje izlaganje strateg Ljubljančana i nastavio:

“Iz utakmice u utakmicu dajemo 90 poena, sa malim brojem asistencija što je znak da da igrači puno više razmišljaju o sebi, nego jedni o drugima. To nam je, možda, i od početka problem. Tu, stvarno, nismo napravili ozbiljniji pomak. Ovo je težak poraz za nas, i kao treneru mi nije lako ‘prežvakati’ ovu utakmicu, ali to je sport, moramo gledati naprijed i biti bolji ako želimo da pobjeđujemo. Ta komotna situacija koju smo imali do ove utakmice, porazima od Igokee i Mornara smo je poljuljali i to su stvari koje treba da zabrinu”.

Cedevita Olimpija je trećeplasirana u ABA ligi sa učinkom 10-6 i u narednoj rundi ugostiće Primorsku.