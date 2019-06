Rivers kažnjen je ishvalio Lenarda

Los Anđeles Klipersi su kažnjeni zbog priličnog bizarnog razloga.

NBA lige odlučila je da kazni tim iz Los Anđelesa zbog toga što je trener Dok Rivers nahvalio Kavaija Lenarda.

Rivers je bio pun pohvala na račun igrača Toronta, uporedio ga čak i sa Džordanom.

Iz lige su procijenili da Rivers na taj način želi da privuče Lenarda u njegov tim.

Sjajni košarkaš ovog ljeta može da promijeni sredinu jer postaje slobodan agent.

Pored Klipersa nadaju mu se i Lejkersi.

The NBA hits the Clippers with a $50K fine after Doc Rivers' comments on Kawhi Leonard. 💰 pic.twitter.com/Dg9HuNgXwl

— theScore (@theScore) May 31, 2019