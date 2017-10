Ros srušio Partizan u Topolici

Košarkaši Mornara pobijedili su Partizan 83:81 u drugom kolu ABA lige.

Mornar je od gotovog umalo napravio veresiju. Barski sastav imao je veliku prednost tokom cijelog meča, ali je na kraju strijepio za trijumf. Čakarević je imao otvorenu trojku da donese prednost crno-bijelima na 14 sekundi prije kraja i nije pogodio. Mornar je uzeo loptu, Rejli Ros dobio je šansu da odlučuje i pospremio kroz obruč izuzetno težak šut preko čovjeka i postao heroj.

Barani su inače fantastično otvorili meč. Već u prvoj četvrtini stekli su dvosifrenu prednost, a u prvih 10 minuta dali su 36 poena i imali su +14.

Beograđani su u drugoj četvrtini pojačali odbranu, Mornar počeo da promašuje, ali prednost nije ispuštao, do odmora je sačuvao 13 poena razlike, a tokom treće četvrtine imao je i +18. Ipak posljednja četvrtina donijela je pravo mučenje za domaće.

Lopta je po pravilu išla u ruke Nidamu, koji je držao do nekoliko sekundi prije kraja napada i onda iznuđena rješenja koja nijesu donosila ništa dobro. Na drugoj strani Miler se raspucao, počeo je da pogađa u seriji i na minut prije kraja stigli su crno bijeli do izjednačenja, a na pola minuta do isteka vremena i lopte pri rezultatu 81:81. Uslijedila je dobra akcija i promašaj Andrića i herojski koš Rosa na drugoj strnai.

Ros je dao 18 koševa, Nidam 15 uz sedam asistencija, 13 koševa dao je Luković, po 12 Vranješ i Mićović. Kod Partizana 20 poena Milera.

Naš drugi predstavnik Budućnost, gostuje Igokei u četvrtak veče.