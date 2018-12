Rubio: Dončić će biti najbolji Evropljanin svih vremena

Košarkaš Jute i reprezentativac Španije Riki Rubio mišljenja je da će Luka Dončić postati najbolji evropski igrač svih vremena.

Dončić, u svojoj ruki sezoni, s velikim uspjehom brani boje Dalasa i svojim nastupima apsolutno opravdava status trećeg pika sa ljetošnjeg NBA drafta.

“Znao sam da je sposoban za takve stvari jer je tako igrao za Real. Bio je to najbolji tim Evrope prošle godine, a on je srednjoškolac. Teško je biti MVP sa 18 godina, ali on je veoma poseban igrač. Ne volim da pričam previše o njemu jer ne bih da mu pravim previše pritiska, ali o njemu mora da se govori jer će biti veoma opasan igrač i najbolji Evropljanin svih vremena”, rekao je Rubio i dodao:

“Mislim da je Luka veoma zreo, pokazao je to već u svojoj kratkoj karijeri i on može da bude nevjerovatan lider”.

Dončić ove sezone u prosjeku bilježi 18.2 poena po utakmici, uz 6.5 skokova i 4.1 asistenciju.