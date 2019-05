Šampion odbranio domaći parket, Milvoki u finalu Istoka

Košarkaši Golden Stejta poveli su 3:2 u polufinalnoj seriji Zapada protiv Hjustona, dok se Milvoki plasirao u finale Istočne konferencije NBA lige.

“Ratnici” su na svom parketu pobijedili ekipu iz Teksasa 104:99. U sjenci njihovog trijumfa je povreda Kevina Durenta, koji je zbog problema sa listom u finišu treće četvrtine izašao sa parketa.

Golden Stejt je imao i 20 poena prednosti, ali je Hjuston uspio da početko posljednje četvrtine preokrene rezultat u svoju korist.

Ipak, u završnici je zvanični prvak došao do pobjede i sačuvao prednost domaćeg parketa. Klej Tompson ubacio je 27, Stef Kari 25, a Kevin Durent do povrede je dao 22 koša.

The @warriors hit big shots down the stretch en route to the Game 5 home victory! #StrengthInNumbers #NBAPlayoffs Game 6: Friday (5/10), 9:00pm/et, ESPN pic.twitter.com/qspNDILXaw — NBA (@NBA) May 9, 2019

Sa druge strane, 31 poen Hardena, 19 Gordona.

Milvoki je rutinski savladao Boston 116:91 i sa 4:1 u seriji došao do konferencijskog finala.

Na poluvremenu je bilo 16 razlike za “bakse”, koji su u nastavku još dodali gas i slavili ubjedljivo.

Janis Adetokumbo je ubacio 20 poena, uz po osam skokova i asistencija.

Poen manje upisao je Midlton, dok je Bledso postigao 18 koševa.

Slab procentat šuta i svega 15 poena Kajrija Irvinga uticali su na poraz Bostona.