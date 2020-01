Šehović drugi trojkaš ABA lige svih vremena

Suad Šehović nalazi se na drugom mjestu vječne liste najboljih trojkaša ABA lige.

Kapiten Budućnosti Voli pogodio je juče u drugoj četvrtini meča protiv Primorske četiri trojke, u trenucima kada su “plavi” pravi razliku u Kopru.

Congrats to @KKBuducnostVOLI player Suad Šehović for moving up to the 2nd position on the #ABALiga All-Time 3-point list!

👏👏👏 pic.twitter.com/KhPyAnuimx

— ABA Liga (@ABA_League) January 5, 2020