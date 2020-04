Sezonu komplikovano nastaviti

Nikola Vučević, naša velika NBA zvijezda, u Orlandu radi po samostalnom programu u svom domu i nada se nastavku sezone. Ipak, istakao je da će biti izuzetno teško organizovati mečeve na ljeto.

Njegov saigraČ iz Orlanda, bek Evan Furnije, imao je prije dva dana izuzetno oštru izjavu, kada je rekao da nije realno očekivati da se igrači za svega nekoliko sedmica spreme za samu završnicu sezone, i to nakon višemjesečne pauze.

“Teško je znati kako i što dalje. Ne zna se kako će se odvijati situacija sa virusom, da li će potrajati. Na kraju će to biti odluka više zdravstvenih ustanova, nego samih liga. Čuli smo izjavu da će liga moći da se nastavi tek kad američko ministarstvo zdravlja da “zeleno svjetlo”. Biće komplikovano, već pauziramo skoro mjesec dana, to što treniramo radimo kod kuće, koliko možemo. To se uglavnom bazira na teretani, vožnji sobnog bicikla, ali to nije ništa u odnosu na onaj zajednički rad, koji nam treba da budemo spremni. Da igramo jedan NBA meč”, kazao je Vučević.

Pri tome, Baranin je istakao da je apsolutno želja svih igrača da sezona 2019/20. dobije epilog na terenu.

“NBA želi da završi sezonu, mi igrači želimo daje završimo. Bilo bi dobro za ljude širom svijeta kada bi se sezona nastavila. Vidjećemo, sigurno da će biti komplikovano, da će biti dosta razgovora čelnika lige i klubova”, dodao je Nikola.

Objasnio je i program svojih trenutnih svakodnevnih aktivnosti.

“Dnevni program je uglavnom druženje sa sinom. U ovoj situaciji je sjajno što imam priliku da provedem vrijeme sa najbližima. Tokom sezone sam dosta odsutan i sad to pokušavam da nadoknadim. Sto se tiče savjeta tima, to se uglavnom radi o radu u teretani, da se snaga održi. Ako ko ima sobno biciklo u kući ili traku za trčanje, još bolje. Svako se snalazi na najbolji način na koji može. Ključni savjet tima je da ostanemo kućama”, rekao je Vučević.

Nikola je istakao da su prvi dani suspenzije takmičenja u NBA ligi, uz prve slučajeve zaraze u takmičenju, bili stresni za sve u NBA.

“Bilo je straha u ligi,ali u našem slučaju Orlanda, mi nijesmo imali mečeve protiv tih ekipa gdje je bilo igrača pozitivnih na korona virus, cijele dvije sedmice prije momenta prekida lige. Nijesmo razmišljali da može i nas “uhvatiti”, ali sigurno daje postojao veliki strah jer se širilo velikom brzinom”, objasnio je Nikola.

Centar naše reprezentacije sada je fokusiran na individualni rad, zadovoljan što je sa najbližima u situaciji u kojoj je odgovorno ponašanje najhitnije. Ističe, koliko je važno da NBA košarkaši kao javne ličnosti, poznate planetarnoj javnosti, šalju prave poruke.

“S obzirom na okolnosti, u ovom periodu obično je borba za plej-of, svima je neobično. Šok je bio kad se sve naglo prekinu lo, ali s obzirom na ovu situaciju u svijetu, to je bila prava odluka. Najbitnije je da se brine o zdravlju ljudi, sve će doći nakon toga”, zaključio je Vučević.

U koliko se steknu uslovi za završetak NBA lige ove sezone, njegov Orlando gotovo izvjesno igraće u plej-ofu, drugu godinu zaredom.