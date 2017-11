Milko Bjelica razbio Partizan

Košarkaši Crvene zvezde pobijedili su Partizan sa 100:84 u 7. kolu ABA lige.

Crveno-bijeli su potpuno zasluženo došli do petog trijumfa u regionalnom takmičenju, a najveće zasluge idu na račun Milka Bjelice.

Centar aktuelnog šampiona postigao je 29 poena, uz svega dva promašaja iz igre (10/12), a imao je i pet skokova i dvije asistencije.

Dvocifren učinak u pobjedničkom timu imala su još petorica igrača – Feldin 15, Ročesti 14, Antić 13, Dangubić 12 i Lesor 11 poena.

.@kkcrvenazvezda big guy @ThiasLsf in episode – My dunk is stronger than your noise! 😮💪👀#ABALiga #PARCZV pic.twitter.com/1BJEteYn4B

— ABA Liga (@ABA_League) November 6, 2017