Slike iz finala ABA lige ružne su i tužne, sramota su za cijeli region

Regionalna liga je ozbiljno uzdrmana i sada mora da pokaže da je sposobna da poštuje sopstveni statut iu pravilnike, kao i da je ozbiljna organizacija, istakao je za Nedeljnik Vuk Mitrović, iz kompanije “MYD Sports”, koja je vlasnik svih marketinških i TV prava ABA lige.

On je poručio da nedavna negativna dešavanja na utakmicama između Crvene zvezde i Budućnosti nisu doprinijela pozitivnom imidžu takmičenja.

“Ovo što smo vidjeli u finalnoj seriji je ispod svakog nivoa. Slike koje su vidjeli milioni gledalaca, tvitovali ugledni ljudi iz sporta i novinari, čak i sa prostora gdje se košarka i ne prati, velika su sramota za cijeli region. Rječnik visokih predstavnika klubova je ispod granice prihvatljivosti. Sve u svemu, jako ružna i tužna slika. To isto su nama rekli pojedini sponzori i TV partneri, a posebno su to istakli potencijalni sponzori sa kojima mjesecima, pa i godinama, radimo na uključivanju u ovaj projekat. Sve je vraćeno godinu dana unazad, kada je takođe došlo do otkazivanja saradnje sa velikim poslovnim brendovima zbog događaja u prošlogodišnjem finalu”, poručio je Mitrović.

Posljedice mogu da budu prilično ozbiljne.

“ABA liga mora pokazati da je ozbiljna organizacija ili ona više neće postojati, barem ne u ovom formatu, a mi sigurno nećemo biti dio neke nove eventualne tvorevine. Poštuje timove, igrače, trenere, sudije, ali i svoje gledaoce. Poštuje svoje partnere, sponzore i svoje ugovorne obaveze i vodi računa sama o svom imidžu. Mi tu samo možemo da pomognemo, ali ABA liga i njeni osnivači i klubovi mogu sami da unište sve, pa i svoj imidž i samu ABA ligu. I izgleda da se ozbiljno trude da to i urade. Srećom, ne svi”, poručio je Mitrović.