Smart se oporavio od koronavirusa

Košarkaš Bostona Markus Smart potvrdio je da se oporavio od koronavirusa.

Član najbolje defanzivne petorke NBA lige iz prošle sezone je ovu informaciju potvrdio na Tviteru.

Corona Free as of two days ago. Cleared by Mass Dept of Health.

Thanks for everyone’s thoughts and prayers and I’m doing the same for everyone that’s been effected by this. Stay safe and stay together- apart!

Much love!

— marcus smart (@smart_MS3) March 30, 2020