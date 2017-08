Svečano otvoreno prvenstvo u Podgorici

Evropsko prvenstvo za igrače do 16 godina svečano je otvoreno u Podgorici, koja će od petka do 19. avgusta biti domaćin smotre 16 najboljih evropskih reprezentacija.

Svečano otvaranje upriličeno je u multimedijalnoj sali Univerzitetskog sportsko-kulturnog centra u Podgorici, a predstavnicima timova učesnika obratili su se ministar sporta u Vladi Crne Gore Nikola Janović i predstavnik Svjetske košarkaške federacije Antonio Ugrinov. Prvi takmičarski dan na šampionatu je petak, a utakmice će se igrati u Sportskom centru ”Morača” i dvorani Univerzitetskog sportsko-kulturnog centra.

“Nakon uspješne organizacije B šampionata Evrope za igračice do 20 godina u prethodne dvije godine, našoj državi povjerena je i organizacija Evropskog prvenstva za igrače do 16 godina, čime je Svjetska košarkaška federacija ukazala veliku čast Crnoj Gori. Ovo je drugi put da smo domaćini šampionata elitne divizije. Izuzetno pozitivne ocjene FIBE dobili smo počev od daleke 2005.-e kao domaćini grupne faze Prvenstva Evrope za seniore, zatim 2010.-e kada je Bar bio domaćin Prvenstva Evrope za muškarce do 16 godina, a potom i Cetinje, Bijelo Polje, Nikšić i Podgorica, kao domaćini kvalifikacija za Prvenstva Evrope za seniore i seniorke, čime smo pokazali da je mala Crna Gora dorasla organizaciji velikih međunarodnih takmičenja. I Ministarstvo sporta na čijem sam čelu kao prvi ministar sporta u nezavisnoj Crnoj Gori, od samog osnivanja pokazuje da nam je razvoj vrhunskog sporta jedan od glavnih prioriteta. Pokazali smo to kroz odluku da uložimo u vrhunski sport više od 60% našeg ukupnog budžeta za 2017.godinu, koliko su klubovi i savezi ove godine dobili od države na javnom konkursu za sufinansiranje programa sportskih subjekata. Imajući u vidu i organizaciju ovog prvenstva, gotovo najveću podršku dobila je košarka, kao jedan od naših prioritetnih sportova kojem kumuju uspjesi naših košarkaša na domaćem terenu, ali i širom Evrope i svijeta.” – kazao je ministar Janović na svečanom otvaranju.

Predstavnik FIBA Antonio Ugrinov u ime Svjetske košarkaške federacije poželio je svim timovima uspješan nastup na šampionatu, uz očekivanje da će Crna Gora biti dobar domaćin kao što je to bio slučaj i u prethodne dvije godine, kada je Podgorica bila domaćin šampionata Evrope B divizije za igračice do 20 godina. Ugrinov je ministru Janoviću uručio i poklon u ime FIBA, kao znak zahvalnosti za podršku koju je resorno ministarstvo dalo Košarkaškom savezu Crne Gore u organizaciji ovog velikog događaja za našu državu.

Crna Gora će drugi put biti domaćin šampionata elitne divizije, nakon što je u Baru 2010. godine organizovano Evropsko prvenstvo za kadete.

U Podgorici će nastupiti 16 najboljih evropskih selekcije podijeljenih u četiri grupe, nakon čega slijedi eliminaciona runda. Posljednje tri selekcije sa šampionata narednog ljeta će igrati u B diviziji.

