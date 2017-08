Tanjević: Iznenađen sam serijom trojki Turske, brine pad u igri pred EP

Selektor naše košarkaške reprezentacije Bogdan Tanjević bio je iznenađen serijom trojki turskog nacionalnog tima u meču zatvorenog tipa u Istanbulu.

Naš tim je izgubio 78:60 i pretprio je peti neuspjeh u pripremnom periodu za Eurobasket.

“Izgledalo je kao da je trening, iako je za mene svaka utakmica važna utakmica. Turska je pokazala veliku brzinu i formu šuta, o čemu svjedoči i to da su pogodili 15 trojki. Iznenadili su me i igrači koje dobro poznajem, a koji su bili šuterski veoma raspoloženi. Mi smo sa druge strane, više od njih ovu utakmicu doživjeli kao trening između ostalog i zbog toga što smo u velikoj dvorani igrali bez prisustva publike. Bili smo dobri u prve tri četvrtine i ravnopravni iako je protivnik imao sjajan šuterski dan, ali smo u posljednjem periodu ”čučnuli” i domaćin je to znao da iskoristi.U svakom slučaju nije mi drago, jer smo doživjeli pad u igri u odnosu na posljednji pripremni meč koji smo odigrali protiv Belgije u Tuluzu. Nadam se ipak, da ćemo biti na višem nivou u duelima protiv istog rivala i Ukrajine na turniru u petak i subotu”, rekao je Tanjević.

U meču sa Turskom najefikasniji u crnogorskoj selekciji bio je Nikola Vučević sa 19 poena.