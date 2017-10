“Teodosić će da vrijedi 75 miliona!”

Miloš Teodosić je bio blizu prelaska u Čikago, ali je na kraju završio u Klipersima. Ipak njegov agent vjeruje da će zaraditi mnogo novca u NBA ligi.

Nik Locos je otkrio medijima da je do trejda Džimija Batlera, Teodosić bio važna meta za Čikago.

“Imali smo dogovor sa Čikagom. U Trevizu sam se sastao sa šefom Bulsa za internacionalni skauting Ivicom Dukanom, čovjekom koji je Tonija Kukoča odveo u Čikago. Njegovo mišljenje u Bulsima je zaista važno. On je praktično treći čovjek pri odlučivanju. Razgovarali smo i rekao je da je Miloš najbolji igrač koga mogu da dovedu. Poslije nekoliko dana me je pozvao generalni menadžer Bulsa Gar Forman. Dogovoren je bio ugovor na tri godine i oko 30 miliona dolara, sličan onome koji je Bogdan Bogdanović dobio u Sakramentu. Moj jedini prigovor je bio da Miloš ima šansu za ‘opt-aut’ svakog ljeta, jer zaista vjerujem da on može do astronomskog novca. Bili smo spremni za potpis, a Forman je Tea želeo i zbog još jednog razloga – u Čikagu je puno Srba”, rekao je grčki agent.

Locos međutim ne odustaje od toga da njegov klijent bi trebalo da zaradi ogromne pare u NBA ligi.

“On može da potpiše ugovor vrijedan i do 75 miliona dolara!”

Teodosić je već u prva dva meča pred sezone najavio da ima kvalitet i za NBA ligu. Poenterski se još traži, ali je već podijelio ogroman broj fenomenalnih dodavanja.