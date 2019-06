Toronto dominantno do brejka u Orakl areni

Košarkaši Toronta pobijedili su kao gosti Golden Stejt 123:109 i vratili brejk u finalu NBA lige, pa sada vode sa 2:1 u seriji.

Iskoristili su “reptorsi” činjenicu da u domaćem timu zbog povreda nije bilo Kevina Durenta i Kleja Tompsona.

🖐️ @kawhileonard's (30 PTS, 7 REB, 6 AST) 13th 30+ point game this postseason guides the @Raptors to victory in Game 3! #WeTheNorth #NBAFinals Game 4: Friday (6/7), 9pm/et, ABC & TSN pic.twitter.com/ex6sN91l1H — NBA (@NBA) June 6, 2019

Od starta je Toronto preuzeo kontrolu utakmice. Odmah je poveo 17:7, prednost je rasla i do 17 poena, a svi pokušaji domaćih da se vrate u utakmicu nisu uspjeli.

Golden Stejt nije uspio da priđe na manje od sedam poena zaostatka. Toronto je ubacio 17 trojki i potpuno kontrolisao utakmicu.

👏 @Klow7 tallies 23 PTS, 5 3PM, 9 AST, lifting the @Raptors over GSW in Game 3 at Oracle Arena! #WeTheNorth #NBAFinals Game 4: Friday (6/7), 9pm/et, ABC & TSN pic.twitter.com/pPbA6yYbl1 — NBA (@NBA) June 6, 2019

Kavaj Lenard je postigao 30 poena, uz sedam skokova i šest asistencija. Važan doprinos dali su i Lauri sa 23 koša i devet asistencija, Deni Grin je pogodio šest trojki iz 10 pokušaja za 18 poena, jedan više od Marka Gasola. Serž Ibaka istakao se sa šest rampi.

Stef Kari je učinio sve da nadomjesti izostanak Durenta i Tompsona i u tome djelimično uspio jer je ubacio 47 poena, podijelio sedam asistencija, uz osam uhvaćenih lopti.

Drejmond Grin je postigao 17, a Andre Igudala 11 koševa.

Meč broj četiri je takođe na parketu “ratnika” u noći između petka i subote, od tri sata iza ponoći.

Postoji mogućnost da Golden Stejt u toj utakmici bude jači za Tompsona i Durenta.