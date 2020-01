Tragedija još veća: Poginula i Kobijeva 13-godišnja kćerka

U helikopteru sa tragično stradalim Kobijem Brajantom bila je i jedna njegova kćerka, koja je takođe izgubila život.

Poginula je 13-godišnja Đijana Marija, jedan od četiri kćerke legendarnog košarkaša.

Sources: Kobe Bryant was on his way to a travel basketball game with his daughter Gianna when the helicopter crashed. Those aboard the helicopter also included another player and parent.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 26, 2020