Trener Denvera se izvinio Jokiću što je igrao 65 minuta

“Odigrao je 64 minuta i 58 sekundi. To je ozbiljan broj. Izvinio sam mu se u svlačionici zbog toga”, rekao je Meloun.

Jokić je za to vrijeme upisao tripl-dabl, postigavši 33 poena, uz 18 skokova i 14 asistencija.

Nikola Jokic (33 PTS, 18 REB, 14 AST) records the 4th most minutes (65) for a single game in #NBAPlayoffs history in the DEN/POR 4OT thriller! #MileHighBasketball

Game 4: Sunday (5/5), 7pm/et, TNT pic.twitter.com/zHXCOpHMC3

— NBA (@NBA) May 4, 2019