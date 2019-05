Trener Hjustona teško prihvatio eliminaciju od Golden Stejta

Mnogo je očekivao trener Hjustona Majk D’Antoni od polufinalne serije Zapadne konferencije protiv Golden Stejta, a nakon eliminacije je istakao da će ona ostaviti veliki trag na njegovom timu.

“Rokitsi” su rano jutros poraženi na svom parketu i sa ukupnih 4:2 Golden Stejt se plasirao u konferencijsko finale.

“Ovaj poraz će ostaviti ožiljak. Ovo nije nešto što tek tako možete da prebolite. Jasno je da meč neću preboljeti na ovoj konferenciji za novinare, kao ni sjutra, ni prekosjutra. Ono što najviše boli je što znamo da nismo igrali najbolje što možemo, a protiv ovih momaka morate da igrate najbolje što možete. To je kao u boksu – da biste bili šampioni, morate da nokautirate aktuelnog šampiona. Mi to nismo učinili, nismo imali te udarce i dozvolili smo Golden Stejtu da to uradi nama”, rekao je D’Antoni.

Golden Stejt u finalu Zapada čeka pobjednika majstorice između Denvera i Portlanda, koja je na programu sjutra veče.