Treninzi sa 500 trojki u Podgorici

Nikola Mirotić jeza madridsku Marku istakao mjesece rada u našem glavnom gradu kao ključne za perfektne partije na startu NBA sezone u Nju Orleansu.

Podgoričanin koji nastupa za špansku selekciju je u dresu Pelikansa u NBA vezao perfektne partije. Sada ima 33 poena u prosjeku i drugi je strijelac na startu najjače lige svijeta, iza Kembe Vokera iz Šarlota.

“Iza mene je važno ljeto koje sam proveo sa porodicom u Podgorici. Bilo mi je izuzetno važno da budem u Crnoj Gori, jer sam želio da budem pored majke koja se oporavlja od srčanog udara. Vrijeme sam iskoristio za rad, kako na šutu tako i na ‘fizikalijama’. Osjećao sam na kraju prethodne NBA sezone da sam u usponu i jednostavno želio da na miru radim među bliskim ljudima i da u još boljoj formi dočekam novu sezonu. I desilo se”, rekao je Mirotić za Marku.

Trenutno ima skor 17-11 u šutiranju trojki u NBA mečevima. Nikola je objasnio kako je rigorozan program rada imao tokom ljeta.

“Prije svega, radio sam na kretnji na niskom postu i u igri ‘jedan na jedan’ u napadu. Nijedan trening nijesam završio dok ne bih pogodio 500 trojki. Sa trenerom je bio dogovor takav da to radimo brzo i često, sa samo dvije pauze da popijem malo vode. Obično bi to šutiranje trajalo oko 35 minuta. Završite trening veoma umorni, ali to je korisno, jer kada ste umorni dobijate na fokusu. To su najbolji treninzi za šut. Praktično simulirate utakmicu, situacije kada ste na kraju meča, umorni u posljednjoj četvrtini, a vrhunski vas čuvaju. Baš tada morate da pogodite”, rekao je Mirotić.

Kazao je da u 12 godina profesionalne karijere sada igra bolje nego ikad, da je izuzetno srećan jer će uskoro drugi put postati otac, te da osjeća da ga rivali u NBA sve više poštuju što mu pruža dodatno samopoudanje.

Mirotić je istakao da je spreman da obuče dres Španije na Mundobasketu u Kini naredne godine.

“Iskreno, već sam razmišljao o tome i planiram. To je jedan od ciljeva u karijeri. U Košarkaškom savezu Španije znaju da sam spreman da igram i da želim na mundobasket”, rekao je Mirotić.