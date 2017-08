U Istanbul po glazuru za Eurobasket: Najvažnije je podići formu pred Evropsko prvenstvo

Muška seniorska reprezentacija u Istanbulu je nastavila pripreme za Evropsko prvenstvo koje će od 31. avgusta do 17. septembra biti održano u Turskoj, Izraelu, Finskoj i Rumuniji.

Nakon turnira u Tuluzu na kojem su osvojili drugo mjesto pobjedom protiv Belgije i porazima od domaćina Francuske i Italije, ”crveni” su u ponedjeljak doputovali u Istanbul, gdje će u srijedu odigrati meč zatvorenog tipa protiv domaćina Turske, a u petak i subotu učestvovati na turniru na kojem će pored domaće selekcije, odmjeriti snage protiv Ukrajine. Biće to i posljednje provjere za izabranike Bogdana Tanjevića uoči odlaska za Rumuniju, gdje će igrati utakmice grupne faze na trećem učešću na smotri najboljih selekcija Starog kontinenta.

“I predstojeće utakmice u Istanbulu želimo da iskoristimo na najbolji način. Kao i u svakom duelu idemo na pobjedu, ali najvažnije je da budemo spremni za početak Evropskog prvenstva. Nijesmo zadovoljni rezultatima u dosadašnjem dijelu priprema, ali jesmo činjenicom da forma ide uzlaznom putanjom. Vjerujem da će u Istanbulu naša igra biti na višem nivou nego u Tuluzu i da ćemo nastaviti da gradimo formu za ono što je najvažnije, a to je početak Eurobasketa. U Beogradu smo pružili dobra izdanja s obzirom na to da su to bile prve provjere nakon priprema na Zlatiboru, a u Tuluzu smo jedino loše izdanjen pružili protiv Francuske”, kazao je krilni centar Marko Todorović.

U dosadašnjem dijelu pripremnog perioda, ”crveni” su savladali Belgiju u Tuluzu, gdje su poraženi od Italije i Francuske, dok su u prvim provjerama u Beogradu nakon priprema na Zlatiboru, poraženi od Grčke i domaćina Srbije.

Duel zatvorenog tipa protiv Turske u srijedu, te turnir u Istanbulu na kojem će pored domaćina, rival biti i Ukrajina, biće posljednje provjere za Bojana Dubljevića i saigrače uoči puta u Rumuniju, koji je planiran za 30. avgust.

Todorović ističe da u tabru našeg tima trenutno ne razmišljaju previše o protivnicima u grupi u Klužu, u kojoj su pored domaćina Rumunije, selekcije Španije, Hrvatske, Češke i Mađarske.

“Sada je najvažnije da iskoristimo preostale mečeve na najbolji mogući način jer smo u završnoj fazi priprema. Intezitet treninga vjerovatno neće biti na tako visokom nivou kao što je bilo do sada, jer moramo da budemo svježi za 1. septembar i premijerni meč protiv Španije. To će biti najteža utakmica u grupi, ali koliko za nas, toliko i za njih. Idemo sa željom da se prikažemo u najboljem svjetlu i da ostvarimo pobjedu u svim duelima, a ostaje da se vidi kako će se stvari odvijati u Rumuniji. Trenutno se ne bavimo protivnicima u grupi, jer je akcenat na našoj igri. Ukoliko budemo igrali onako kako to od nas zahtjeva stručni štab, vjerujem da možemo da igramo protiv svih rivala. Analiziraćemo rivale u grupi kada za to dođe vrijeme, a do tada je najvažnije da dostignemo željeni nivo forme”, zaključio je Todorović.