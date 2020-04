U Kini je život vraćen u normalu

Marko Todorović, centar naše reprezentacije, u intervjuu za najtiražniji madridski list Marka kazao je da i dalje čeka definitivnu odluku, da li će mu njegov klub, kineski Tijanđin, dozvoliti povratak u Evropu.

U Španiji se Podgoričanin afirmisao, u dresovima bivših šampiona Evrope Barselone i Huventuda. Istakao je, da je u Kini očigledan optimizam i da se u posljednjim sedmicama život vraća u normalu.

Kada sam se vratio u Kinu krajem marta, 16 dana sam bio u izolaciji. Sada su već tri sedmice otkako se život vraća u normalne tokove. Nemam još dozvolu da treniram sa timom, ali radim samostalno uz asistenciju trenera rekao je Todorović.

Prva zvijezda Tijanđin Pajonirsa opisao je svakodnevni život u Kini.

“Sa otvaranjem barova i restorana, djeluje da se život vratio u normalan tok i da su svi smireniji po pitanju ove opasnosti. Najteže je bilo na početku, krajem januara. Kada sam odlučio da se vratim u Kinu, učinio sam to bez bilo kakve bojazni. Posvetio sam se hobijima u izolaciji, uz treninge koji nijesu laki kuvam… Klub mi je pomogao, obezbijedio sprave i potrebnu opremu za treninge u stanu, ali bilo kakva vježba ne može da naravno simulira košarkaški trening. Vjerujem da nijesam u lošoj kombiciji, već nekoliko sedmica radim na traci za trčanje. Svi se nadamo vijestima o povratku treninzima”, kazao je Marko.

Ove sezone bilježi čak 22,7 poena i 13,1 skok po meču u Tijanđinu. Nakon novog odlaganja, šampionat ima rok do 1. jula za eventualni početak…

“Mijenjalo se dosta, prvo je bila aktuelna varijanta za start 1. apila, pa 15. aprila… Sada se pominje 1. jul, to je mnogo čekanja. Moja supruga je u Španiji, nikad do sada nijesmo bili tako dugo razdvojeni. I to nije lijep osjećaj. Mislim da bi ostajanje ovdje i čekanje do 1. jula bilo predugo”, dodao je Todorović.

Marko je na primjeru Kine istakao, da su strpljenje i disciplina jako važni na svim nivoima, u borbi sa korona virusom.