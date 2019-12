U petak o selektoru

Naša košarkaška reprezentacija u petak bi mogla dobiti selektora, saznaje Pobjeda.

Uoči tradicionalne godišnje svečanosti Košarkaškog saveza Crne Gore, koja je zakazana za taj dan u podgoričkom hotelu “Hilton”, zasijedaće Upravni odbor naše “kuće košarke”. Prema saznanjima Pobjede, izbor selektora biće jedna od tačaka dnevnog reda.

Naša reprezentacija je od septembra bez selektora, kada je, nakon istorijskog nastupa na Svjetskom prvenstvu u Kini, poziciju stratega nacionalnog tima prepustio Zvezdan Mitrović. Podgoričanin je trener evroligaša i prvaka Francuske Asvela.

Prema saznanjima Arene, prioritet za odgovorne u KSCG je da se nastavi kontinuitet vođenja reprezentacije od domaćih trenera. Želja je da selektor bude trener sa dobrim poznavanjem rada, sistema igra i pojedinačnih kvaliteta naših reprezentacija. Razlog za to je činjenica da već u februaru našu selekciju čeka početak kvalifikacija za naredni Eurobasket. U grupi protiv Francuske, Njemačke i Velike Britanije, za plasman na šampionat kontinenta, biće potrebno ostvariti makar treće mjesto u grupi.

Do sada su selektori Crne Gore bili Duško Vujošević (period od 2007. do 2010. godine, skor 19-0), Dejan Radonjić (2010-2012. godine, skor 7-6), Luka Pavićević (od 2012. do 2014. godine, skor 15-6), Bogdan Tanjević (od 2015. do 2017. godine, skor 15-5) i Zvezdan Mitrović (od 2017. do 2019. godine, skor 12-9). Pored nastupa na Mundobasketu ove godine, naša košarkaška reprezentacija nastupala je na Eurobasketu 2011, 2013. i 2017. godine. Takođe, na Igrama malih zemalja Evrope osvojena su zlata 2015. i ove godine i srebro 2017. godine.