Udarna trojka Golden Stejta srušila Sakramento, Jokić presudio Oklahomi

Golden Stejt je poslije velike borbe slavio na parketu Sakramenta 130:125, u meču NBA lige odigranom rano jutros.

Ispustili su “kingsi” 10 poena viška u posljednja četiri minuta i propustili priliku da sruše zvaničnog šampiona.

Stef Kari ubacio je 35 poena, uz sedam skokova i šest asistencija, Kevin Durent dodao je 33, a Klej Tompson 27 poena.

Three @warriors combine for 95 PTS in the 130-125 comeback victory! #DubNation

Steph: 35 PTS, 7 REB, 6 AST

KD: 33 PTS, 8 REB, 8 AST

Klay: 27 PTS, 9 REB pic.twitter.com/OMHK75tZzB

— NBA (@NBA) December 15, 2018