Udarni trio “ratnika” koban za Toronto, LeBron ne može sam

Košarkaši Golden Stejta pobijedili su Toronto 117:112 u utakmici NBA lige.

Stef Kari postigao je 20, Kevin Durent poen manje, dok je Klej Tompson upisao 22 koša za zvaničnog šampiona.

The game tying 3 from KD ✔️

The go ahead 3 by Steph ✔️

The block by Klay ✔️@warriors beat the @Raptors 117-112. #DubNation pic.twitter.com/QxBvLAKAyw

— NBA (@NBA) October 26, 2017