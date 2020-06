Umro bivši NBA šampion

Bivši NBA košarkaš Ves Anseld preminuo je u 74. godini.

Bio je drugi pik na draftu 1968. godine, kada je izabran od ekipe Baltimora.

RIP Wes Unseld

One of the most underrated players of all time.

• 5x All Star

• Rookie of the Year

• MVP (his rookie year)

• NBA Champion

• Finals MVP

• All NBA

• Rebounding Champ pic.twitter.com/UKHP8jBkni

— Game Examined 🔮💎 (@GameExamined) June 2, 2020