Uroš Luković ostaje u Mornaru

Uroš Luković igraće za Mornar i sljedeće sezone, potvrđeno je iz barskog kluba.

Srpski centar je prošle sezone bio jedan od najboljih u taboru prvaka Crne Gore, a nedavno se spekulisalo da će se vratiti u Partizan.

Uros Lukovic is extending his stay in @MornarBar and will play @ABA_League and @EuroCup in season 2018/19 Congrats & welcome back! 🔶🔷

— KK Mornar BAR (@MornarBar) July 13, 2018