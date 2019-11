Uživo: Budućnost-Partizan 8:6 (prva četvrtina)

Košarkaši Budućnosti Voli igraju protiv Partizana u osmom kolu ABA lige.

UŽIVO:

PRVA ČETVRTINA:

Poslije tri minuta Budućnost vodi 7:6. Partizan je poveo 4:0, uslijedio je odgovor “plavih”, po dva poena Martina i Kobsa i trojka Bamforta.

Budućnost počinje u petorci Kobs, Bamfort, Božić, Danilo Nikolić i Martin. Sa druge strane su Volden, Jaramaz, Zagorac, Miličković i Miletić.

“Plavi” će večeras pred svojim navijačima pokušati da nastave seriju uspjeha u regionalnom takmičenju u kojem su slavili u prethodna četiri kola.

Budućnost ima šest pobjeda u sedam kola, dok je Partizan pretrpio jedan poraz više.

📽️ Last season, when @ngordic20 played for @KKBuducnostVOLI, he scored this unbelievable 3-pointer in the match against @PartizanBC.

Gordić now returns to Podgorica, but this evening he will wear the black & white jersey of Partizan NIS. #ABALiga pic.twitter.com/Q3kXzvRy8r

— ABA Liga (@ABA_League) November 24, 2019