Uživo: Crvena Zvezda – Budućnost 59:62 (34. minut)

Košarkaši Budućnost Volija gostuju Crvenoj Zvezdi u derbiju četvrtog kola ABA lige. Dešavanja iz Železnika pratite uz CdM.

IV ČETVRTINA

Još šest minuta, Budućnost vodi 62:59. Antić je isključen nakon nesportske greške, a Gordić rješava napade Budućnosti po pravilu uspješno.

III ČETVRTINA

Budućnost je od deset sačuvala samo dva poena prednosti na kraju treće četvrtine. Još deset minuta velike borbe za pobjedu.

7:0 serija Zvezde. Budućnost se previše oslanjala na šut za tri poena u posljednjim napadima, na drugoj strani plavo-bijeli su izašli iz bonusa, pa su se domaći napucali bacanja. Šest za manje od dva minuta.

Budućnost je nastavila da igra vrlo tečno u napadu i došla je prvi put do dvocifrene prednosti 40:50. Danilo Nikolić sjajnih deset poena u četvrtini.

Kakav parcijal Budućnosti. Nakon trojke Gibsona, pogađali su spolja Ivanović i Nikolić dva puta. Budućnost pravi preokret i dolazi do šest poena viška sredinom treće četvrtine. Tajm aut Crvena Zvezda.

Gibson je pogodio drugu trojku na meču, pa je Barović realizovao dva penala, tako da je razlika samo poen. 36:35 poslije tri minuta treće četvrtine.

II ČETVRTINA

Gotova je i druga četvrtina, Zvezda ima prednost od četiri poena, 34:30. Najefikasniji u našem timu su Gordić i Ilić sa po sedam poena, Lendri je dodao šest. Gibson ima pet poena, ali je pogodio samo jedan od osam šuteva. Kod Zvezde 11 poena Ročesti, 10 Feldin.

30:28 je u 18. minutu. Evo jedne od četiri asistencije Ročestija koji je ubacio 11 poena dosada.

Budućnost parira u dosadašnjem dijelu meča. U 17. minutu rezultat je 28:25 za Crvenu Zvezdu. Tejlor Ročesti i dalje pravi razliku, a kod Budućnosti Gibson se muči pri šutu i to je problem.

Šou Ročestija na startu druge četvrtine dvije trojke i pas za zakucavanje Lesorta i Zvezda vodi. 24:21 je poslije 13 minuta.

I ČETVRTINA

Kraj prve četvrtine i vođstvo Budućnosti 17:16. Lendri je vezanim trojkama donio preokret Budućnosti na 16:14, nakon čega su pogodili Janković za Zvezdu i Nikolić jedan penal za Budućnost. Lendri sa šest poena najefikasniji kod Budućnosti. Četiri poena Gordića po tri Ilića i Gibsona.

Svih 12 poena za Zvezdu u prvih sedam minuta dali su Feldin (7) i Ročesti (5). Budućnost je tu, ima priključak 12:9 je rezultat na tri minuta prije kraja četvrtine.

Trojka Ročestija zasada razdvaja dva tima. Poslije tri minuta je 7:4. Problem za Budućnost mogle bi da budu lične greške, pošto su već napravili tri faula.

