Senzacionalna Budućnost pobijedila CSKA!

Košarkaši Budućnosti Voli pobijedili su CSKA 93:92 u devetom kolu Evrolige!

Plavo-bijeli su prvi tim koji je pobijedio moskovsku mašineriju! Spektakularno drugo poluvrijeme odigrali su plavo-bijeli i nadoknadili su 17 poena minusa na putu ka pobjedi protiv Moskovljana!

Vjerovatno i najbolja utakmica Evrolige ove sezone viđena je u Morači.

Posebno je drugo poluvrijeme bilo spektakularno, nakon što je CSKA u prvom imao dvocifrenu prednost praktično konstantno.

U nastavku je Nemanja Gordić probudio tim, a onda su se nadovezali ostali. Danilo Nikolić je prednjačio, pogađao trojke i na kraju zaslužio da baš on pogodi za pobjedu!

Erl Klark je sa 18 poena bio najefikasniji u pobjedničkom timu i imao je samo jedan promašaj. Gordić je ubacio 17 poena uz sedam asistencija, 14 poena dodao je heroj Nikolić, 12 Koti Klard, devet Nikola Ivanović.

tok meča:

IV četvrtina

Well! Who seen this one coming?@KKBuducnostVOLI gets the win pic.twitter.com/vyBgO3Nhlj — EuroLeague (@EuroLeague) November 23, 2018

POBJEEEDDAAAAA Higins promašuje!!!!!!!!!!!!

93:92 Pogodak Nikolića na pet sekundi prije kraja! Vrijeme je stalo, iako je CSKA krenuo, tako da se zbog toga prekinuo meč. Pauza sada da se provjeri koliko je do kraja ostalo.

91:89 Džekson trojkom odgovara na trojku Higinsa. Opet Itudis zove pauzu. 90 sekundi do kraja!

84:84 DANILO NIKOLIĆ četvrta trojka! Itudis zove tajm aut, ludnica u Morači!

81:84 Televizijski tajm aut u momentima kada niko ne može da promaši. Sjajna igra Budućnosti, odlično pariraju raspoloženom CSKA.

77:79 Kakav trojkaški obračun u Morači. Pucaju trice sa svih strana!

III četvrtina

65:67 Nije uspjela Budućnost da preuzme prednost, ali je tu. Slijedi četvrtina odluke.

64:65 Šuterska klinika plavo-bijelih. Trojke stižu sa svih strana, 8/13 plavo-bijeli i samo je minus 1.

53:61 Ljuti Itudis zove tajmaut nakon trojke Gordića iz tranzicije. Odlična atmosfera u Morači.

43:56 Imala je Budućnost 8:2 seriju na startu trećeg perioda, ali napadima preko Klajburna CSKA opet bježi.

II četvrtina

35:49 U velikom stilu je CSKA završio poluvrijeme i sa 14 poena prednosti odlaze na veliki odmor. Budućnost u drugom kvartalu nije uspjela da isparira, Moskovljani na krilima de Koloa koji je ubacio 12 poena imaju prednost.

31:44 Dva minuta prije kraja druge četvrtine. Imao je CSKA i 17 poena prednosti.

25:38 Mnogo bolje je CSKA ušao u drugu četvrtinu i stvorio je već veliku prednost. Za pet minuta nastavka čak 17 poena gostiju i plus 13.

I četvrtina

17:21 Kraj prve četvrtine. Imala je Budućnost dva napada da izjednači ili povede, ali nije uspjela, pa Moskovljani sa plus 4 odlaze na pauzu.

13:17 Odličan parcijal plavo-bijelih. Serija 7:2 i tu su, na četiri poena zaostatka.

6:15 Vodio je CSKA 11:0, nakon čega je Hanter autokošem upisao Budućnost na semafor. Na polovini četvrtine je 6:15.

0:7 Sedam vezanih poena za goste i zove tajm aut Džikić!

Počeo je meč.

Starting lineup for tonights game vs @cskabasket in 9th round of @EuroLeague 🔵⚪🏀 pic.twitter.com/73OJsyedg6 — KK Budućnost VOLI (@KKBuducnostVOLI) November 23, 2018

Moskovljani su godinama jedan od najboljih timova kontinenta, a i ove sezone imaju najveće ambicije.

Bez poraza su što dovoljno govori o njihovom kvalitetu!

Budućnost traži drugu pobjedu u elitnom takmičenju, nakon što je u prethodnom meču u Podgorici savladala Baskoniju.