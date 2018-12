Budućnost Voli izgubila od Gran Kanarije

Košarkaši Budućnosti Voli poraženi su od Gran Kanarije 95:85 u 12. kolu Evrolige.

Plavo-bijeli su dozvolili Gran Kanariji da uđe u nevjerovatan šuterski ritam u drugoj četvrtini i da dođe do ogromne prednosti kojom je prelomila duel.

Od vođstva Budućnosti 18:17 u finišu uvodne dionice, domaći su se odlijepili serijom 9:0. Nakon toga su drugu četvrtinu dobili 30:14 i stekli nedostižna 22 poena prednosti.

Budućnost je u finišu posljednjeg perioda uspjela serijom trojki da smanji zaostatak i ublaži poraz, u jednom momentu na nešto preko minut do kraja je stigla na 91:85, ali su serijom 4:0 igrači Gran Kanarije potvrdili trijumf, peti u sezoni, plavo-bijeli su ostali na tri pobjede.

Erikson je bio najefikasniji u pobjedničkom timu sa 15 poena, 13 je dodao Balvin, Radičević 12 uz 11 asistencija.

Kod Budućnosti Voli 15 poena Džeksona, 12 Omića, po 10 Gordića i Popovića.

tok meča:

IV četvrtina:

95:85 konačan rezultat. Prišli su naši na 91:85, ali nijesu mogli da ugroze trijumf domaćina.

91:79 – Plavo-bijeli koriste završne minute da ublaže veliki zaostatak. 22:9 trenutno u posljednjem periodu i 12 poena minusa, ostalo je još tri minuta do kraja.

85:68 – Budućnost smanjuje zaostatak serijom 11:3 na startu posljednjeg perioda. Dobra vijest je povratak Zorana Nikolića što će povećati rotaciju.

III četvrtina:

82:57 Početak četvrtine je bilo sve dobro što je Budućnost pružila u trećem periodu. Nakon toga se vratila igra iz prvog dijela u kojoj raspucala Gran Kanarija sve sa lakoćom kontroliše. Epilog je 25 razlike, jasno je da plavo-bijeli ni večeras neće moći do pobjede u gostima.

65:46 Dobro je Budućnost otvorila treću četvrtinu, ali je stigao brzo odgovor Gran Kanarije. Plavo-bijeli su smanjili na 61:46 i imali dva šuta da se dodatno primaknu, međutim nakon toga četiri laka poena i tajm aut Džikića.

Na pitanje što je rekao igračima u poluvremenu, Džikić je kratko rekao: “niša lijepo, nije za uživo program.”

II četvrtina:

56:34 je rezultat prvog poluvremena. Raspucana Gran Kanarija došla je do svoje igre i to je iskoristila da stvori ubjedljivu prednost. Budućnost bez čvrstine u odbrani, očajan je bio izbor faulova prije bonusa. Na kraju trojka Omića uz zvuk sirene za -18.

Erikson 12, Evans 9, Radičević 8 poena.

43:26 Razbijena Budućnost. Trojke pljušte sa svih strana, prednjači Erikson uz tri trice iz četiri šuta. 14:0 napravio je španski tim, Džikić je ljut jer niko nije faul napravio, a rival konstantno trči i pogađa na nepostavljenu odbranu.

35:26 Budućnost Voli ne uspijeva da spusti ritam. Španci su ušli u igru trčanja i šutiranja i tu im je baš teško parirati. Pogodili su nekoliko trojki iz tranzicije i pobjegli na devet poena.

I četvrtina:

26:20 Gran Kanarija sa plus šest završava prvu četvrtinu. Domaći su srijom 9:0 stigli do maksimalnog viška 26:18. Period kada je Gordić otišao da odmori donio je nekoliko grešaka u napadu i odmah su to Španci iskoristili.

10:13 Polovina prve četvrtine u kojoj Budućnost odlično igra. Imaju plavo-bijeli nekoliko raspoloženih igrača u napadu i odlično su ušli u meč.

Počeo je duel!

Evo i startne petorke plavo-bijelih:

najava:

Plavo-bijeli su u posljednjih pet mečeva ostvarili četiri pobjede, a protiv Gran Kanarije žele do prvog trijumfa u gostima.

Trener domaćih Viktor Garsija upozorava na kvalitet plavo-bijelih.

Kontrola ritma u kom vole da igraju košarkaši Gran Kanarije mogla bi da bude presudna.

Bilo je zanimljivih duela dva tima u prošlosti.