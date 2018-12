Fenerbahče slavio u Morači

Košarkaši Budućnosti Voli poraženi su od Fenerbahčea 89:65 u 14. kolu Evrolige.

25 odličnih minuta odigrali su plavo-bijeli koji očigledno nijesu imali snage da u ovakvom ritmu pariraju timu sa znatno dužom klupom.

Turski tim odlično je služio šut, ubacili su čak 15 trojki, Budućnost samo 4 i u tom odnosu nije bilo šansi za još jedno iznenađenje u Podgorici.

Erl Klark je sa 15 poena bio najefikasniji u poraženom timu, Petar Popović je odigrao meč sezone i ubacio je 12 poena, 11 Gordić, ali praktično sve u prvoj četvrtini.

Na drugoj strani 19 poena Veseli, 17 Lovernj, 11 Slukas.

Budućnost Voli je upisala 11. poraz ove sezone u elitnom takmičenju.

.@FBBasketbol pulls away in the second half to make it TEN in a row! pic.twitter.com/7ibKgIVg97

— EuroLeague (@EuroLeague) December 20, 2018