Budućnost srušila nezgodni Partizan

Derbi ABA lige pripao je košarkašima Budućnosti – “plavi” su savladali Partizan 75:71 i poslije osam kola imaju šest pobjeda i dva poraza.

Zasluženo je slavio tim Aleksandra Džikića, ali su Beograđani pružili snažan otpor u krcatoj “Morači”.

Već u prvoj četvrtini Budućnost je stekla desetak poena prednosti i tu zalihu održavala je do poluvremena, koje je zaključio Nemanja Gordić spektakularnom trojkom sa tri četvrtine terena.

Ipak, Partizan nije odustajao u nastavku. Uspjeli su crno-bijeli da se vrate u utakmicu i u jednom trenutku dođu na samo tri poena zaostatka.

Partizan nije sjajno šutirao, ali je imao 13 ofanzivnih skokova zahvaljujući kojim je bio u igri do kraja.

Poslije trojke Marinkovića Partizan je smanjio na 71:68, ali je uslijedio dalekometni hitac Nikole Ivanovića i sve je bilo gotovo.

Erl Klark je ubacio 20 poena, Danilo Nikolić i Edvin Džekson po 11, a Nemanja Gordić 10.

Stefan Janković je sa druge strane upisao 15 koševa.

Budućnost će već u srijedu gostovati Himkiju, dok će dva dana kasnije u “Morači” dočekati CSKA.

UŽIVO:

POSLJEDNJA ČETVRTINA:

Vraća trojku Nikola Ivanović, 74:68!

Trojka Vanje Marinkovića, 71:68, još 90 sekundi.

Edvin Džekson je poentirao za dva, 71:63 na dva i po minuta prije završetka.

Važna trojka Danila Nikolića, ide Budućnost na 68:59.

Klackalica u posljednjoj četvrtini, prodor Gordića pa trojka Zagorca. 60:57, još šest minuta do kraja utakmice.

TREĆA ČETVRTINA:

Dvije trojke Pejdža, a onda je realizacija za dva poena Marinkovića za 54:52 pred završnih 10 minuta.

Barović sa penala, pa trojka Danila Nikolića. Ponovo dvocifreno vođstvo, 54:44, minut i po do kraja treće četvrtine. Tajm aut Trinkjeri.

Pet poena Stefana Jankovića, opet je Partizan na minus pet, 49:44.

Važna trojka i Erla Klarka, održava Budućnost prednost zahvaljujući šutu za tri poena. Sada je 49:39 na polovini treće četvrtine.

Serija Partizana 6:0 koju je trojkom prekinuo Gordić za 44:36.

DRUGA ČETVRTINA:

Kakva trojka Gordića sa polovine terena za kraj prvog dijela, 40:30 za “plave”. Bio je naš tim u maloj krizi, ali je serijom 6:0 zaključio prvi dio i sačuvao 10 poena viška iz prve četvrtine. Erl Klark najefikasniji na parketu sa 11 poena.

Budućnost se muči u napadu, šest poena u nizu za goste, tajm aut zove Džikić, 30:26.

Igra se čvršće na startu druge dionice. Samo po četiri poena na obje strane za isto toliko minuta. Budućnost čuva plus 10, 30:20.

PRVA ČETVRTINA:

Odličnih 10 minuta Budućnosti, 26:16. Snažni u odbrani, razigrani u napadu. Devet poena Erla Klarka, šest Alena Omića.

Serija “plavih” 9:0 za vođstvo 16:10. Partizan skoro četiri minuta bez koša. Trinkjeri zove tajm aut, krcata “Morača” je na nogama.

Veoma raspucani i jedni i drugi na startu, poslije tri i po minuta Partizan vodi 10:9. Četiri poena Omića za Budućnost, trojke Jankovića i Sija za crno-bijele.

Aleksandar Džikić odlučio je da utakmicu počnu Džekson, Gordić, Suad Šehović, Erl Klark i Omić. Sa druge strane u petorci su Pejdž, Si, Marinković, Janković i Gagić.

“Plavi” u duel sa timom iz Beograda ulaze nakon trijumfa nad Baskonijom u Evroligi u utakmici u kojoj su srušili rekord elitnog evropskog takmičenja po broju ubačenih trojki na jednom meču (21).

Taj susret mogao bi da bude najava izlaska iz krize, a duel sa Partizanom šansa je da se pred punim tribinama upiše važan trijumf u regionalnoj ligi.

Budućnost ima dva poraza u prethodnih sedam kola i ne smije sebi da dozvoli luksuz gubitka novih bodova.

Partizan u “Moraču” dolazi sa učinkom 4-3, ali sa novom energijom koju je donio trener Andrea Trinkjeri.