Budućnost u trećoj četvrtini posustala u Pireju

Košarkaši Budućnosti Voli poraženi su na gostovanju Olimpijakosu 92:70 u 10. kolu Evrolige.

Plavo-bijeli su parirali grčkom timu u prvih 20 minuta.

Imali su crveno-bijeli prednost, ali ne preveliku, nakon deset minuta 25:20, na poluvremenu 44:37.

Treća četvrtina bila je presudna. Fenomenalni Zek Ledej se razigrao i vodio je svoj tim do 32:14 u tom periodu i tu je meč riješen.

Budućnost Voli je u finišu pogodila nekoliko vezanih šuteva i prvi put ove sezone u gostima je postigla 70 poena.

Ledej je meč završio sa 28 poena i osam skokova za indeks korisnosti 42.

Kod Budućnosti 15 poena Erla Klarka, 14 je dodao Gordić, 12 Džekson. Alen Omić je postigao osam poena, a nije igrao završnicu jer je nezgodno pao nakon pokušaja da izblokira Ledeja.

Plavo-bijeli su osmi put poraženi ove sezone, dok je Olimpijakos upisao šestu pobjedu.

tok meča:

POSLJEDNJA ČETVRTINA:

kraj meča rezultat: 92:70.

Uslijedio je odgovor domaćih 6:0, za 27 razlike – 82:55.

Budućnost sa četiri poena Barovića otvara završni period 76:55.

TREĆA ČETVRTINA:

Praktično je riješen meč u trećoj četvrtini, koju su domaći dobili 32:14 i sa ogromnih 76:51 ulaze u posljednjih 10 minuta.

Alen Omić napušta parket nakon teškog pada u pokušaju da izblokira Ledeja. Vidjećemo da li se radi o ozbiljnoj povredi za centra “plavih”. Ledej je u seriji od 11 poena za vođstvo domaćina 73:51.

Budi se crnogorski tim, serija 8:2, poslije trojke Suada Šehovića rezultat je 60:47.

Olimpijakos je bio u seriji 13:0, da bi Gordić trojkom dao prve koševe za “plave” u nastavku poslije četiri minuta. 57:40.

Loš ulazak u drugi dio utakmice našeg tima, serija Olimpijakosa od šest poena, koju je zaključio zakucavanjem Milutinović. Zove Džikić tajm aut poslije minut i 10 sekundi u nastavku. 50:37.

DRUGA ČETVRTINA:

Na poluvremenu je 44:37 za Atinjane. Imao je Olimpijakos i 10 poena viška, ali je Budućnost u posljednjem napadu promašila dva zicera za potpun priključak. Nemanja Gordić vodi “plave” sa 11 poena i četiri asistencije. Spanulis je za domaći tim ubacio osam koševa. Olimpijakos je promašio sedam bacanja, Budućnost sigurna sa penala 8/8.

Serija Olimpijakosa od devet poena, koju je prekinuo Omić polaganjem, nakon asistencije Gordića. 34:28.

Odlično otvaranje drugo perioda “plavih”. Pogodak za dva uz faul i sigurno izveden penal Kotija Klarka, pa faul nad Danilom Nikolićem, koji koristi sva tri bacanja. 25:26.

PRVA ČETVRTINA:

Poslije prve četvrtine domaći imaju pet poena viška, 25:20. Raznovrsno izdanje u napadu “plavih” u prvih 10 minuta, dok bi odbrana mogla da odigra bolje. Sedam poena Gordića, pet Erla Klarka. U domaćem sastavu šest poena Spanulisa, a pet Printezisa.

Četiri poena Ledeja, Olimpijakos vodi 22:18 na minut do kraja uvodne dionice.

Poslije prve trojke Budućnosti, koju je pogodio Erl Klark, “plavi” vode 13:10. Uzvratio je potom Printezis na dodavanje Spanulisa, pa Papanikolau iz kontre. 14:13 na polovini četvrtine.

Budućnost na startu raspoložena u šutu za dva. Poeni Gordića, Suada Šehovića i Omića. 6:6 poslije dva i po minuta.

Startna petorka “plavih” Džekson, Gordić, Suad Šehović, Erl Klark i Omić.

