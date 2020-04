Vajthed još godinu u Mornaru

Ajzea Vajthejd potpisao je novi jednogodišnji ugovor sa Mornarom, potvrđeno je iz barskog kluba.

Amerikanac je u januaru došao u Bar i na četiri meča ABA lige do suspenzije sezone zbog pandemije koronavirusa prosječno je ubacivao devet poena.

Najbolju partiju u dresu Mornara Vajthed je ove godine prikazao u meču sa Gaziantepom u Turskoj u okviru FIBA lige šampiona.

Tada je postigao 24 poena, uz šest skokova i četiri asistencije.

Ovu informaciju potvrdio je i agent američkog igrača Miško Ražnatović.

Isaiah Whitehead, extended his contract with BC Mornar Bar, member of Aba league! He joined the team in January after having Nba career, as well as seasons in Lokomotiv and Astana!

— Misko4Raznatovic (@MiskoRaznatovic) April 29, 2020