Već smo jači za narednu sezonu

Mihailo Pavićević, strateg Mornara, je jasan: već sada barski ABA ligaš je konkurentniji za narednu sezonu, nego što je to aktuelnoj. Produžetak ugovora za Pulena, Šehovića, Nidama, Vajtheda, ekipi garantuju kontinuitet, nešto što nije imala u ovom izdanju regionalnog takmičenja.

To da je Mornar u jeku pandemije korona virusa prvo obezbijedio kompletne zarade za prvi tim, pa već obezbijedio ostanak ključnih igrača i doveo dva pojačanja Lazića i Smita – odjeknulo je i šire od košarkaškog regiona.

“Znate, ovakve odluke u vrlo komplikovanom momentu za tržište, nije lako donositi. Moj brat Đorđije, kao predsjednik kluba, nikad se nije vodio tim računicama… Vjerujem da smo odradili sjajan posao. Nešto što nam garantuje kontinuitet. Jer sjetite se, u aktuelnu sezonu ušli smo potpuno nespremni. I prvi put na startu sezone bio sam vrlo oprezan i tih, jer ne volim takvu vrstu improvizacije. Dio igrača sa reprezentacijama, stranci koji su kasno došli, pa povrede… Sve to je uslovilo da dugo tražimo igru. Sa ovim potpisima i produžetkom ugovora, sa važnim iskustvom zajedničkog rada, već vjerujem da smo jači i da ćemo biti jači za narednu sezonu”, rekao je Pavićević.

Mornar je u proces novih ugovora za bitne igrače ušao jako rano. Ta ponuda bila je sigurno nesvakidašnja i za same prvotimce – zvijezde Pulena, Nidama…

“Ono što ja očekujem kao njihov odgovor je reakcija na terenu. Moj brat Đorđije nije tip kojem su potrebni hvalospjevi, zahvalnosti u javnosti… Ali znam da su ti momci bili prijatno iznenađeni ponudom. Znam i primjer, neću reći ime igrača, koji je u martu nakon proglašenja pandemije rekao odmah, da želi da ostane i bude u Baru i narednih sezona. Sve to nama mnogo znači”, rekao je Pavićević.

Na ovaj način, prema mišljenju trenera, Morna gradi imidž, prepoznatljivost.

“O tome najbolje govore riječi Seada Šehovića. Da ostaje u klubu jer je prepoznao ljudski i profesionalni odnos kluba, ali prije svega veliku ljubav ljudi u klubu prema Mornaru. A ova ljubav je skupa, košarka nije profitabilan biznis u koji se ulazi sa nekom takvom računicom. Nama je bitnije da smo gradili taj imidž, osjetili da ljudi iskreno vole Mornar, i mnogo šire od Bara i regiona. Gradili smo jednu pravu sportsku priču, sa željom da budemo dobar domaćin svima, dostojan sportski rival koji može protiv svih. Tako nas doživljavaju”, kazao je strateg Barana.

Mihailo Pavićević sada planira program rada, individualni treninzi su dozvoljeni od srijede…

“Komplikovana je situacija. Ono što smo na startu pokušali je da okupimo domaće igrače koji mogu doći u Bar. I domaći igrači su dugo bili van Bara, u svojim domovima. O povratku Amerikanaca u Bar ćemo razmišljati prije svega u slučaju ako bude definitivno da se igra ABA liga. Tek onda dolazi pitanje o eventualnom karantinu i samoizolaciji koji bi slijedili za njih, naravno i putovanja… Ali ostane ono u šta vjerujem – Mornar bi u slučaju fajnal-fora ABA lige računao na kompletan tim. Nijesam siguran da bi naši rivali to mogli računati… Neki igrači već su potpisali za strane klubove, a mi smo naše zadržali. I to je velika razlika. Ako nam se ukaže prilika za završnicu ABA, bićemo spremni “, zaključio je Mihailo Pavićević.

Mornar je, u momentu prekida ABA lige, kolo prije kraja regularnog dijela, bio na diobi četvrtog mjesta sa Cedevita Olimpijom, uz bolji međusobni skor.

Traži se još čvrstine

Mornar će najvjerovatnije tražiti još pojačanja, za pozicije pod obručima…

“Spoljnu liniju smo već kompletirali – to mogu da kažem, doći će još jedan igrač sa kojim smo dogovorili i javnost ćemo o tome obavijestiti kad mu istekne aktuelni ugovor. Bićemo čvršći, atletski dominantniji u svim linijama, jer to nam je upravo falilo u duelima sa najjačim rivalima ove sezone. Tražiće se još jedan igrač za pozicije pod kod košem, već imamo neke opcije, pa možda i to bude riješeno u narednim sedmicama. U svakom slučaju odlučni smo i spremni da kompletiramo ekipu koja će biti i uigranija i raznovrsnija od ovosezonske”,kazao je Pavićević.

Najčudniji stav Olimpije

Mihailo Pavićević trenutno nije optimista po pitanju završnice ABA lige. Ističe da je njegov stav i stav kluba, da se završnica igra – ali da je to teško ostvarivo…

“Teško je dočekati pravedno rješenje, jer svi vuku na svoju stranu i gledaju interes. Partizan bi da mu se uvaži plasman u regularnom dijelu sezone i dodijeli titula. Ni Zvezdi se ne igra, i ona bi da odugovlači sa rješenje, pa da eventualno nakon proglašenja sezone nevažećom zadrži status Evroligaša. Mi i Budućnost Voli bi da igramo, jer nam je to jedini put do titule… U svemu je najčudniji stav Cedevita Olimpije, iz koje ističe da bi igrali završnicu i tražili to mjesto za Evrokup, a već su raspustili skoro cijeli tim”, rekao je Pavićević.

Otvorena pitanja za ABA

Pavićević je kazao da su brojne organizacione nedoumice vezane za organizaciju završnice ABA lige.

“Mnogo je otvorenih pitanja, oko potencijalnih karantina, putovanja, obezbjeđivanja testova za igrače, dolaska stranih igrača… Naravno i ugovora, jer kako bi neki igrači igrali ako su već potpisali za druge timove? To za nas nije problem, ali jeste za druge. Sve to me ne čini optimistom”, rekao je Pavićević.