Velika pobjeda: Budućnost nadigrala Crvenu Zvezdu!

Košarkaši Budućnost Volija pobijedili su u gostima Crvenu Zvezdu 79:75 u derbiju četvrtog kola ABA lige.

Izabranici Aleksandra Džikića osvojili su Beograd i tako se izjednačili sa Crvenom Zvezdom na tri pobjede uz poraz. Drama u Beogradu pripala je našim momcima iako je u završnici bilo dosta nelogičnosti. Naime na 20 sekundi prije kraja Budućnost je imala plus 2 i loptu. Umjesto da se smiri akcija, naši su požurili da daju koš, promašili su, ali su imali sreće. Feldin nije pogodio otvorenu trojku za pobjedu Zvezde, a Ivanović je sa penala potvrdio trijumf Podgoričana.

Plavo-bijeli su odlično parirali tokom cijelog meča. Egal se igrao sve do treće četvrtine. Tada se raspucao Danilo Nikolić. Dao je deset poena u trećoj četvrtini, a Budućnost je serijom 12:2 stigla do deset poena viška, 50:40.

Zvezda je međutim brzo odreagovala, do kraja četvrtine smanjila na poen zaostatka. Da crveno-bijeli ne dođu do prednosti u posljednjem periodu pobrinuo se Nemanja Gordić koji je kontrolisao ritam i pogađao koš. Na kraju je Ivanović odradio sjajan posao kada je ukrao loptu Ročestiju i pogodio za plus četiri (74:70). Uslijedila je nesportska Baroviću, koja je Zvezdi omogućila šansu da se vrati, međutim Budućnost je bila srećnija u završnici. A vrlo važan bio je i Gibson trojkom iz ugla pod velikim pritiskom sa tribina.

Gordić je meč završio sa 17 poena, po 13 su dodali Gibson i Danilo Nikolić. Deset koševa imao je Barović, devet Ivanović.

Kod Zvezde 23 poena i sedam asistencija Ročestija, 14 je dodao Feldin.

tok meča:

IV ČETVRTINA

Dramatična završnica. Nakon prestrogo dosuđenog nesportskog faula Baroviću Zvezda se vratila, međutim Budućnost je uspjela penalima Ivanovića da osigura trijumf 79:75. Bravo plavo-bijeli!

Zvezda je minimalno povela nakon trojke Lazića, ali je Budućnost odgovorila serijom 5:0. Odlična odbrana Ivanovića protiv Ročestija i onda polaganje za +4 na 69 sekundi prije kraja.

Gordić šou se nastavlja. Nakon još jednog dobrog prodora koš uz faul. Pogađa i dodatno bacanje, stigao je već do 17 poena. Budućnost vodi 68:63.

Još šest minuta, Budućnost vodi 62:59. Antić je isključen nakon nesportske greške, a Gordić rješava napade Budućnosti po pravilu uspješno.

III ČETVRTINA

Budućnost je od deset sačuvala samo dva poena prednosti na kraju treće četvrtine. Još deset minuta velike borbe za pobjedu.

7:0 serija Zvezde. Budućnost se previše oslanjala na šut za tri poena u posljednjim napadima, na drugoj strani plavo-bijeli su izašli iz bonusa, pa su se domaći napucali bacanja. Šest za manje od dva minuta.

Budućnost je nastavila da igra vrlo tečno u napadu i došla je prvi put do dvocifrene prednosti 40:50. Danilo Nikolić sjajnih deset poena u četvrtini.

Kakav parcijal Budućnosti. Nakon trojke Gibsona, pogađali su spolja Ivanović i Nikolić dva puta. Budućnost pravi preokret i dolazi do šest poena viška sredinom treće četvrtine. Tajm aut Crvena Zvezda.

Gibson je pogodio drugu trojku na meču, pa je Barović realizovao dva penala, tako da je razlika samo poen. 36:35 poslije tri minuta treće četvrtine.

II ČETVRTINA

Gotova je i druga četvrtina, Zvezda ima prednost od četiri poena, 34:30. Najefikasniji u našem timu su Gordić i Ilić sa po sedam poena, Lendri je dodao šest. Gibson ima pet poena, ali je pogodio samo jedan od osam šuteva. Kod Zvezde 11 poena Ročesti, 10 Feldin.

30:28 je u 18. minutu. Evo jedne od četiri asistencije Ročestija koji je ubacio 11 poena dosada.

Budućnost parira u dosadašnjem dijelu meča. U 17. minutu rezultat je 28:25 za Crvenu Zvezdu. Tejlor Ročesti i dalje pravi razliku, a kod Budućnosti Gibson se muči pri šutu i to je problem.

Šou Ročestija na startu druge četvrtine dvije trojke i pas za zakucavanje Lesorta i Zvezda vodi. 24:21 je poslije 13 minuta.

I ČETVRTINA

Kraj prve četvrtine i vođstvo Budućnosti 17:16. Lendri je vezanim trojkama donio preokret Budućnosti na 16:14, nakon čega su pogodili Janković za Zvezdu i Nikolić jedan penal za Budućnost. Lendri sa šest poena najefikasniji kod Budućnosti. Četiri poena Gordića po tri Ilića i Gibsona.

Svih 12 poena za Zvezdu u prvih sedam minuta dali su Feldin (7) i Ročesti (5). Budućnost je tu, ima priključak 12:9 je rezultat na tri minuta prije kraja četvrtine.

Trojka Ročestija zasada razdvaja dva tima. Poslije tri minuta je 7:4. Problem za Budućnost mogle bi da budu lične greške, pošto su već napravili tri faula.

Dva tima su u istoj dvorani igrala u martu ove godine. Zvezda je tada slavila u meču punom tenzija pred oko 3000 gledalaca.

Očekuje se da i večeras crveno-bijeli imaju dobru podršku. Žele da sačuvaju maksimalan učinak u regionalnom takmičenju, nakon što su poraženi u Evroligi od Žalgirisa.

Budućnost sa druge strane traži prvu gostujuću pobjedu u sezoni. Uz dva trijumfa u ABA ligi u Morači su upisali i plus na startu Evrokupa.