Veliki jubilej Grega Popovića

Trener San Antonija Greg Popović se rano jutros radovao 1210. pobjedi u NBA karijeri.

Sparsi su bili bolji od Jute, a iskusni stručnjak je tim trijumfom stigao Peta Rajlija na četvrtom mjestu vječne liste trenera sa najviše trijumfa u karijeri.

After the San Antonio Spurs beat on the Utah Jazz, Greg Popovich tied Pat Riley (1,210 wins) for the 4th all-time wins list. pic.twitter.com/h4iNh7llLb

— Major Sports Alerts (@sports___alerts) December 10, 2018