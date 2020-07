Velikodušni Irving donira 1,5 miliona

Kajri Irving je pokazao nevjerovatnu velikodušnost.

On je odlučio da donira bogatstvo za sve košarkašice koje ne mogu da nastupe u WNBA.

Irving je odlučio da pomogne koleginicama koje sezonu propuštaju iz ličnih, profesionalnih, zdravstvenih ili bezbjednosnih razloga.

“Bilo da je osoba odlučila da se bori za socijalnu pravdu, igra košarku ili se fokusira na fizičko ili mentalno zdravlje, nadamo se da možemo da im pružimo podršku”, rekao je Irving.

Dodaje se da će primaoci pomoći biti kontaktirani 24. avgusta.

