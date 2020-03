Virtus ima zanimljiv plan za završetak sezone

Košarkaški klub Virtus ima plan za završetak tekuće sezone.

Naime, prema informacijama “Gazete delo Sport”, klub iz Bolonje predlaže da se timovi vrate treninzima u julu, potom da se završi tekuća sezona, a odmah potom da se započne iduća sezona.

Virtus Bologna’s plan to save the season (according to La Gazzetta dello Sport):

– resume practices in July;

– complete 2019-2020 season;

– start 2020-2021 season immediately when the 2019-2020 season is over.

— Emiliano Carchia (@Carchia) March 31, 2020