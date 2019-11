Vučević na ivici tripl-dabla, ali je Dončićev Dalas bio bolji

Košarkaši Orlanda poraženi su u tijesnom meču od Dalasa 107:106.

Naš Nikola Vučević bio je blizu tripl-dabla. Ubacio je 19 poena, uhvatio 11 lopti i sedam puta asistirao.

Na kraju je imao šut za tri za pobjedu, ali nije pogodio.

Awful start to the season for the @OrlandoMagic … All-Star @NikolaVucevic misses a potential game winner at Dallas. 107-106 @dallasmavs on top. Magic now 2-6. #MagicAboveAll pic.twitter.com/FwgI6VlOj6

— David Baumann🎙 (@DavidBaumannORL) November 7, 2019