Vučević najbolji igrač sedmice u NBA ligi

Poslije sjajnih partija u posljednjih nekoliko utakmica, Nikola Vučević izabran je za najboljeg igrača Istočne konferencije NBA lige u prethodnoj sedmici.

Orlando je u prethodnih sedam dana dobio tri od četiri utakmice, a naš as je prosječno ubacivao 27,8 poena, uz 10,5 skokova i četiri asistencije.

The Week 5 NBA Players of the Week!@NikolaVucevic of the @OrlandoMagic (East)@AntDavis23 of the @PelicansNBA (West) pic.twitter.com/TdhUy09mtl

— NBA (@NBA) November 19, 2018