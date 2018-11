Vučević niže rekorde u NBA

Nikola Vučević igra sezonu života u NBA ligi.

Crnogorski košarkaš briljira u dresu Orlanda, dobru formu potvrđuje iz meča u meč, pa stiže i da obara razne rekorde.

Nikola je protiv Golden stejta upisao 30 poena, 12 skokova i 6 asistencija, pa je postao prvi igrač u istoriji Magičnih kome je pošto za rukom da odigra dva uzastopna meča sa 30 ili više poena, 12 ili više skokova i 6 ili više asistencija.

Vučević je prije dvije večeri protiv Lejkersa upisao 31 poen 15 skokova i 7 asistencija.

Ujedno, postao je i tek peti igrač u istoriji NBA kome je to pošlo za rukom od sezone 2005-2006.

Uz to, tek je osmi igrač koji je od 1994-95 zabilježio takav učinak.

Baranin se našao u elitnom društvu.

Since 1994-95, he is just the eighth player in the #NBA to record consecutive games of 30+ points, 12+ rebounds and 6+ assists. (per @bball_ref)

Kobe Bryant

Kevin Durant

Kevin Garnett

James Harden

LeBron James

Karl Malone

NIKOLA VUCEVIC

Russell Westbrook#PureMagic

— Orlando Magic PR (@Magic_PR) November 27, 2018