Vučević: Počivajte u miru Kobi i Điđi

Jedini crnogorski košarkaš u NBA ligi Nikola Vučević, oprostio se emotivnom porukom od Kobija Brajanta.

“Molitve za Brajantovu porodicu. Ne mogu da zamislim kroz šta sada prolaze. Počivajte u miru Kobi i Điđi”, napisao je Vučević na Tviteru.

Praying for the Bryant family! Can’t imagine what they are going through now… Rest in Peace Kobe and Gigi… 💔💔💔

— Nikola Vucevic (@NikolaVucevic) January 26, 2020