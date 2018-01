Vučević poklonio dres brazilskom “Fenomenu”

Nikola Vučević oporavlja se od povrede prsta, a iako je van terena u žiži je javnosti.

Crnogorski fudbaler upoznao je jednog od boljih fudbalera svih vremena – brazilskog Ronalda.

Vučević, kome je prst još u gipsu upoznao je u Orlandu brazilskog fudbalera i tom prilikom mu poklonio dres sa brojem devet.

Vučević je sliku podijelio sa pratiocima na “Tviteru” i tom prilikom napisao da mu je bilo izuzetno drago što je upoznao legendardnog fudbalera.

The legend… Great to meet you last night @Ronaldo #9 @OrlandoMagic pic.twitter.com/Q7wmSBNbq8

— Nikola Vucevic (@NikolaVucevic) January 7, 2018