Vučević promašivao, Orlando izgubio

Košarkaši Orlanda poraženi su od Finiksa 98:94 u meču NBA lige.

Magični su u većem dijelu susreta bili u rezultatskom minusu, imali tokom treće četvrtine i zaostatak od 11 poena.

Ipak u posljednjem periodu su stigli do prednosti i najavili da bi mogli do pobjede, pred posljednji minust stvorili plus četiri, ali onda je Finiks odigrao mnogo bolje i stigao je do trijumfa.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Devin Buker sa 24 poena, 22 ubacio je Keli Ubre.

Nikola Vučević je imao jednu od slabijih šuterskih večeri pošto je ubacio samo 38 odsto šuteva za 18 poena, 13 skokova i tri asistencije. Furnije je bio raspucan i duel je završio sa 28 poena.

Orlando je na skoru 18-21.