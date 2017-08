Vučević: Srbija potvrdila da je velika ekipa

Crnogorski košarkaši doživjeli su dva poraza na pripremnom turniru u Beogradu, ali je selektor Tanjević zadovoljan provjerama.

Naši su izgubili prvo od Grčke, a onda i od domaćina Srbije.

“Odlične provjere i odličan turnir. Igrali smo protiv dvije odlične reprezentacije i uvjerili se na kojim segmentima treba da radimo i što je to u našoj igri na potrebnom nivou. Osvojili smo drugo mjesto u veoma jakoj konkurenciji i nijesam nimalo nezadovoljan. Nijesam nezadovoljan izdanjem ni u jednom, ni u drugom meču. U prvom protiv Grčke smo imali više poklonjenih poena, ali Srbija je kvalitetniji tim i teže je doći do rezultata.” – kazao je nakon meča selektor Bogdan Tanjević.

Nikola Vučević vjeruje da u našem timu ima još prostora za napredak, tako da možemo biti zadovoljni izdanjem u prvim pripremnim mečevima.

“Srbija je zasluženo slavila i pokazala da je velika ekipa. To dokazuje godinama unazad na velikim takmičenjima, a to su pokazali i protiv nas iako su nastupili bez nekoliko važnih igrača. Mislim da smo i mi odigrali dobro imajući u vidu da su ovo naše prve provjere. Vidjeli smo gdje smo u ovom trenutku i imamo dosta prostora za napredak. Možemo da budemo zadovoljni nivoom igrom s obzirom na to da da je ovo početak serije kontrolnih mečeva. Imamo par dana rada u Podgorici, a nakon toga se okrećemo novim provjerama koje nas očekuju u Francuskoj.” – kazao je Nikola Vučević.