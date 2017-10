Vučevićev Orlando pregazio San Antonio

Košarkaši Orlanda ubjedljivo su savladali San Antonio 114:87, uz još jednu solidnu partiju Nikole Vučevića.

Naš košarkaš je za 22 minuta na parketu ubacio 15 poena, uz dva skoka, tri asistencije i dvije rampe.

Efikasniji od Vučevića u taboru “magičnih” bili su Furnije sa 25, Simons je dodao 17, a Gordon 16 koševa.

Oldridž je druge strane ubacio 24 poena i uhvatio 11 lopti.

Golden Stejt je u tijesnom meču savladao Vašington 120:117. Kevin Durent bio je centralna figura sa 31 poenom, 20 je dodao Kari, a 18 Tompson. U taboru “čarobnjaka” 29 poena Portera, dok je 20, uz 14 dodavanja upisao Džon Vol.

Denver je bio bolji od Atlante 105:100. Nikola Jokić upisao je 18 poena, uz 15 skokova i pet uspješnih dodavanja, dok su isti broj koševa zabilježili Geri Heris i Vil Barton. U taboru “jastrebova” 20 poena Šrudera, a 19 Prinsa.

Minesota je iznenadila Oklahomu 119:116. Blistao je Tauns sa 33 poena i 19 skokova, dok je 25 ubacio Džimi Batler. Rasel Vestbruk upisao je 27 koševa, podijelio devet asistencija i uhvatio osam lopti, a po 23 koša zabilježili su Entoni i Džordž.

With 33 PTS, 19 REB & 66.8 Fantasy Points, @KarlTowns is your #FantasyPlayeroftheNight! Check out what he did tonight for the @Timberwolves pic.twitter.com/UZSHcZT4Dl — NBA Fantasy (@NBAFantasy) October 28, 2017

Rezultati:

Šarlot – Hjuston 93:109

Orlando – San Antonio 114:97

Atlanta – Denver 100:105

Njujork – Bruklin 107:86

Minesota – Oklahoma 119:116

Golden Stejt – Vašington 120:117

Los Anđeles Lejkers – Toronto 92:101