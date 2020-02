Za pobjedu ćemo morati da budemo najbolji ove sezone

Do kraja ligaškog dijela sezone je četiri kola, a nijedan učesnik plej-ofa za sada nije poznat. I iz toga se može zaključiti da nas čeka pravi spektakl u finišu sezone. A meč nakon kojeg bi moglo da bude makar malo jasnije igra se u nedjelju u Beogradskoj areni. Košarkaši Budućnost Volija gostuju Partizanu u 19. rundi ABA lige u derbiju za prvo mjesto.

Poslije sigurne i ubjedljive partije protiv Igokee u prethodnoj rundi “plavi” su se potpuno okrenuli pripremi meča protiv velikog rivala. Petar Mijović i njegovi izabranici u miru su radili prethodne nedjelje, a ono što svakako raduje je da nije bilo previše potrošnje protiv “igosa”.

“Ovaj meč izgledao kao da je za prvo mjesto, ali i nekoliko prethodnih i svi koji nas čekaju su od izuzetne važnosti. Mi još uvijek nijesmo obezbijedili mjesto u plej-ofu, iako smo u dobroj situaciji. U Beogradu ćemo igrati za pobjedu kako bismo se približili cilju”, rekao nam je juče Mijović.

U ponedjeljak Partizan je izgubio u velikom derbiju od Crvene zvezde i nakon toga je prvo mjesto preuzeo crnogorski šampion zbog pobjede u prvom međusobnom duelu. Mladi stručnjak dobro zna šta čeka njegove momke u nedjelju.

“Ozbiljan su tim, pokazali su to i u ABA ligi i u Evrokupu pobjedama protiv vrhunskih ekipa, kao protiv Virtusa u Bolonji koji ima nekoliko evroligaških igrača”, ističe Mijović.

“Pokušaćemo da izađemo spremni i hrabri, da pokušamo da dođemo do pobjede. Partizan je favorit, što zbog rezultata, što zbog činjenice da igraju na svom terenu. Ali, ni naša pozicija nije slučajna, ne idemo bez želje. Moramo biti na najboljem nivou ove sezone kako bismo upisali pobjedu”.

Za razliku od Budućnosti koja je posljednji meč odigrala u nedjelju, Partizan je igrao dva izuzetno važna meča. Osim derbija protiv Zvezde, “crno-bijeli” su u Evrokupu upisali pobjedu protiv Virtusa. Ali, Mijović ne razmišlja o umoru rivala.

“Dugo je do nedjelje. Imaju po tri igrača na pozicijama četiri i pet, uz mnogo vrhunskih na bekovskim pozicijama i dovoljno je dana da se oporave. Ne vidim to kao olakšavajuću okolnost, niti prednost za nas. Ovaj meč odlučuje mnogo stvari, obje ekipe će igrati bez kalkulacija. Svi će davi sve da se dođe do pobjede. Očekujem spektakl i da budemo na nivou kojim bi došli do situacije da prelomimo meč u našu korist”, jasan je Mijović.

U prvom meču do izražaja su došle odbrane na obje strane, a nešto slično se očekuje i u nedjelju veče.

“Ovakve utakmice odlučuju ‘male’, bazične stvari. Građenje koša, odbrana ‘jedan na jedan, odbrana reketa, čvrstina, timska odbrana… Isto tako inspiracija pojedinaca može biti od ključnog značaja. Presudiće veća želja, koncentracija i ko bude više radio svih 40 minuta”, zaključio je Petar Mijović.

Još dva dana do spektakla i derbija u Beogradu. Plava mašina se zagrijava za derbi…